Путин 15 апреля обсудит развитие радиоэлектронной промышленности

Президент России Владимир Путин 15 апреля в режиме видеоконференции проведет совещание с правительством, в ходе которого обсудит развитие радиоэлектронной промышленности, сообщает пресс-служба Кремля.

«15 апреля президент России Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференции. Профильной темой станет развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году и на долгосрочную перспективу. С докладом выступят заместитель председателя правительства России Борисов и глава Минпромторга России Мантуров», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается также, что будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации.

Ранее глава государства провел совещание по экономическим вопросам.

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