Путин заявил о недопустимости шокового состояния в системе госуправления

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что ситуация с распространением коронавируса не должна стать шоком для системы государственного управления.

«Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет. Мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно. Мы с вами знали, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что необходимо проанализировать тенденции, проявившиеся в экономике в последние недели.

«Очевидно, как и в других странах мира, наша экономика, бизнес столкнулись с серьезным давлением. Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность. На динамику рынка труда», – сказал президент.

Путин заметил, что нарушены многие кооперационные, торговые, хозяйственные связи, а предприятия .вынуждены поменять привычный график работы.

«Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг. Самая чувствительная проблема для компаний – и у нас, и в других странах – это сокращение спроса. Так, объем розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%. Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение», – сказал Путин.

По его словам, отрицательная динамика и в показателе потребления энергоресурсов.

«За первые 12 дней апреля потребление электроэнергии снизилось у нас на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть предприятия стали меньше загружать свои мощности. Кроме того, отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики. А это значит, что многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу», – добавил глава государства.

Он напомнил, что уже объявлен и реализуется целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства.

«Но ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов. Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики – я уже об этом говорил, вы сами об этом знаете – у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит, для граждан», – заявил президент.

Путин также заявил, что при необходимости для борьбы с коронавирусной инфекцией можно привлечь ресурсы Евразийского банка развития (ЕБР).

На заседании Высшего Евразийского экономического совета Путин заявил, что необходимы экстраординарные меры для остановки распространения коронавируса.