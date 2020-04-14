В Госдуме отреагировали на возможный рост стоимости сотовой связи

Повышение цен на услуги мобильной связи может стать чувствительным для граждан, доходы которых упали на фоне ограничительных мер из-за коронавируса, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский, оценив планы топ-менеджеров телекоммуникационных компаний поднять тарифы на связь.

Боярский указал, что в режиме самоизоляции одним из важнейших факторов связи с миром для людей является коммуникация с помощью мобильных устройств, передает ФАН.

«Если этот прогноз начнет вырисовываться в какие-то конкретные действия, то на самом высоком уровне этому будет дана оценка. Нужно обязательно делать анализ объективности их подхода к тарификации и предлагать какие-то компромиссные решения», – заявил Боярский.

Он напомнил, что в очень трудной ситуации находится экономика всей страны, а не только телекоммуникационные компании.

«Доходы большинства населения страны сокращены, учитывая отсутствие прежней экономической деятельности. Прирост цен на этот востребованный вид услуг будет чувствительным для всех. При этом телекоммуникационные сети – это один из основополагающих и необходимых условий для удаленной работы или учебы», – добавил парламентарий.

Между тем в исследовании ресурса Telecom Daily, опросившего топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, говорится, что тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на 10%, передает РИА «Новости».

Так, 38% респондентов ожидают роста тарифов на 10-15%, еще 24% прогнозируют рост выше 20%.

Только 13% участников опроса считают, что цены останутся на прежнем уровне.

В опросе участвовали 114 руководителей компаний и организаций (за исключением менеджеров федеральных сотовых операторов). По оценке Telecom Daily, они контролируют до 90% рынка широкополосного доступа в интернет.

Ранее участники рынка связывали рост тарифов с изменениями в законодательстве и повышением НДС. Теперь же на первый план вышло ухудшение экономической ситуации – об этом заявили 73,6% респондентов. Среди других факторов, влияющих на рынок, – рост курса валют и арендных платежей.

Наибольшие потери операторы несут в сегменте b2b (бизнес для бизнеса): выручка провайдеров связи уже сократилась на 30-40% из-за потери клиентов из малого и среднего предпринимательства. Эти компании уже отказываются продлевать контракты, пояснил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Потенциальные потери провайдеров в потребительском сегменте могут быть связаны с тем, что клиенты для экономии начнут переходить на более дешевые тарифы.

Напомним, в марте премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проанализировать динамику цен на мобильную связь в связи с переходом многих россиян на удаленную форму работы и обучения из-за коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД