Минздрав назвал новый радиус передачи коронавируса

Коронавирус нового типа может распространяться в радиусе четырех метров от зараженного человека, сообщил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Специалисты CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США – прим. ВЗГЛЯД) провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, из которых следует, что вирус может передаваться на четыре метра», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

За сутки в России выявлено 2 тыс. 774 «подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19» в 51 регионе. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 1489, в Подмосковье – 460, Санкт-Петербурге – 121.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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