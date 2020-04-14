Лавров прокомментировал претензии Вашингтона к ВОЗ

Глава МИД Сергей Лавров высказал несогласие с американскими официальными лицами, предъявляющими претензии к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«ВОЗ действовала эффективно. Тот факт, что она играла и играет важную координирующую роль, отражен как в консенсусной резолюции Генеральной ассамблеи ООН, так и в декларации саммита G20, под которыми подписались и США», – передает «Коммерсант» слова Лаврова.

Он предостерег от политизации пандемии коронавирусной инфекции – как в случае с ВОЗ, так и в плане предъявления претензий к отдельным странам. По словам Сергея Лаврова, сейчас важно сконцентрироваться на предотвращении распространения вируса, «а потом можно будет анализировать и делать выводы».

В то же время глава МИД отметил, что поскольку США являются наиболее крупным донором ВОЗ, то в этой организации на ключевых постах работает много американцев. Сергей Лавров назвал сотрудников ВОЗ «профессионалами».

Ранее Вашингтон объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ. Директор европейского подразделения ВОЗ заявил, что нельзя урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения в период острой фазы борьбы с пандемией.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США пытаются оправдаться за провал в борьбе с коронавирусом, перекладывая ответственность за неудачи на ВОЗ и Китай.

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