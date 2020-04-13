В России развернули 40 тыс. коек для борьбы с коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России уже развернуты 40 тыс. коек из 95 тыс. запланированных для борьбы с коронавирусом.

«Всего на данный момент мы разворачиваем и планируем к развертыванию 95 тыс. коек во всех регионах РФ, 40 тыс. из них, по данным регионов страны, уже развернуто», – передает слова Голиковой РИА «Новости».

Она добавила, что завершается также дополнительный финансовый расчет для поддержки регионов по разворачиванию коек. До этого уже были выделены 33 млрд рублей.

«На три-четыре недели отстают другие регионы страны (от Москвы по заболеваемости коронавирусом). В этой связи очень важно, с одной стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. А это время именно для этого у регионов есть. С другой стороны – предпринять очень жесткие усилия для того, чтобы заболевание не распространялось», – сказала Голикова.

По ее словам, эта и следующая неделя в Москве и Подмосковье могут показать нарастание заболевания коронавирусом. По ее словам, нарастать число заболевших в России стало с 16 марта.

«К сегодняшней дате прошло уже два инкубационных периода, а мы видим, исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента, практически с месячного периода страны начинают мерить либо фиксировать рост заболевания, либо переход его на соответствующее плато», – объяснила она.

Она добавила, что в России очень четко следят за ситуацией в мире, поэтому могли корректировать свои меры исходя из того, как ситуация развивалась в других странах.

«За последний период времени мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста день ото дня количества заболевших, которое держится на уровне от 16 до 18%», – заявила Голикова. За вчерашний день по России такой рост составил 16,2%, по Москве – 13,3%, по Московской области – 36,4%, а по России, исключая Москву и Подмосковье, – 16,6%.

В России тесты на коронавирус проводят 254 лаборатории, сказала вице-премьер.

«Основное увеличение – 72,3%, как и основная заболеваемость, приходится на два региона: Москву и Московскую область», – передает ее слова ТАСС.

При этом, сказала Голикова, Россия находится среди стран-лидеров по количеству проведенных тестов на коронавирус. В стране проведен 1 млн 360 тыс. исследований.

«Как мы вам и докладывали, на прошлой неделе в пятницу зарегистрирована ИФА (иммунноферментный анализ) тест-система, которая позволяет определить наличие антител в популяции, то есть, имея в виду, что население переболело. И в первую очередь такие тест-системы сегодня поступят в город Москву и будут использованы для тестирования медицинских работников для того, чтобы понять, кто из них переболел, а кто не переболел», – сказала Голикова.

Она также указала, что не во всех регионах страны граждане соблюдают самоизоляцию.

«И, пользуясь случаем, еще раз хочу призвать всех наших граждан к тому, что в этом залог благоприятного развития ситуации в Российской Федерации, с одной стороны. А с другой стороны, это возможность нашей системы здравоохранения справиться с теми вызовами, которые перед ней стоят», – сказала Голикова.

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке президент Владимир Путин предложил сформировать единый федеральный резерв средств индивидуальной защиты медицинских работников, допустил использование ресурсов Минобороны для борьбы с коронавирусом, а также заявил, что недоработки будет рассматривать как преступную халатность. Также Путин заявил, что ближайшие недели станут определяющими в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.