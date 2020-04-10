Российский путешественник умер от отравления цикутой

Путешественник из Санкт-Петербурга Александр Норко умер от отравления корнями ядовитого растения цикута, которое он перепутал с корнями кувшинки, сообщила его супруга Лариса Норко.

«Шестого моего Саши не стало... Он сказал мне за несколько часов до смерти, что нашел корни кувшинки и будет их варить... Но ошибся, по мнению специалистов – это вех обыкновенный, приятный на вкус и запах, но убивает лошадь... Соком этого растения отравился какой-то древнегреческий философ», – написала жена путешественника в «ВКонтакте».

Супруга Норко отметила, что он всегда называл себя «философом добровольной простоты и случайно повторил эту судьбу».

Накануне путешественник написал на своей странице в соцсети, что намерен провести какое-то время с палаткой на природе, заявив о «нездоровом ажиотаже в масштабах планеты, связанном с коронавирусом».

«В нашем сумасшедшем (или безумном) мире надо находить возможность абстрагироваться, чтобы не стать сумасшедшим», – написал он.

Вех обыкновенный является ядовитым растением, среди других его названий: цикута, кошачья петрушка, вяха. По мнению некоторых историков, от яда цикута скончался греческий философ Сократ.

Александр Норко – велосипедист, объехавший многие страны мира. Он совершил велопробег из Петербурга в Египет и Сингапур. В 2017 году, когда Норко решил доехать на велосипеде до Туниса, его сбил автомобиль в Псковской области.