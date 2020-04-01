Гильдия межэтнической журналистики запустила флешмоб на языках народов России

Представители Гильдии межэтнической журналистики из разных городов запустили флешмоб, которым призывают дать отпор вирусу, оставаясь дома.

«В мире пандемия коронавируса. Единственный на данный момент эффективный способ ей противостоять – оставаться дома, снижая тем самым количество социальных контактов и нагрузку на систему здравоохранения. Мы уже самоизолировались! И на разных языках РФ призываем вас последовать нашему примеру!» – говорится на странице флешмоба.

Президент ГМЖ Маргарита Лянге, которая говорит на русском и немецком языках, самоизолировалась в Москве.

«Когда годами живешь в цейтноте и вдруг все твои бесконечные перемещения по граду и миру резко ставят на паузу, ощущения возникают невероятные! Правда, следом мозг быстренько начинает генерить планов громадье! И не только касательно любимого дела – «доточить» новый глобальный мегапроект гильдии, сделать редизайн портала, прочесть свеженькую книжку по интернет-журналистике и разобрать кипу официальных бумаг... Но и совсем незаметных домашних дел. А еще можно, оказывается, без оглядки на часы просто поиграть с домашними питомцами, на общение с которыми никогда толком не хватало времени», – сказала она.

Юлия Корнева – руководитель отделения ГМЖ в Томской области, она самоизолировалась в деревне Аксеново. Она говорит на украинском и казахском.

«Самоизоляция – самое время изучать родные языки! Казахский и украинский – такие разные. Но у моих родителей получилось договориться. В детстве я вполне понимала оба языка, пришло время освежить память. Сидите дома, используйте время для того, чем давно хотели заняться», – сказала Корнева.

Иса Закриев, руководитель отделения ГМЖ в Чеченской Республике, самоизолировался в Грозном. Говорит на чеченском языке.

«Прошу всех моих друзей и знакомых, да и не только друзей и знакомых, оставаться дома, потому что вы мне все очень дороги», – сказал он.

Представитель ГМЖ в Республике Бурятия Арюна Раднаева самоизолировалась в Улан-Удэ. Говорит на бурятском языке.

«Оставайся дома! В Бурятии введен режим полной изоляции. Сколько он будет длиться – неизвестно. Все зависит от нас с вами! Поэтому всем сидеть дома», – сказала она.

Светлана Кузнецова, руководитель отделения ГМЖ в Чувашии, не самоизолировалась, так как выпускает газету. Говорит на чувашском языке.

«Оставайтесь дома! Просим мы читателей газет «Канаш» и «Канаш ен». Мы работаем для своих читателей и подписчиков, остаемся полезными, интересными для жителей самых удаленных районов Чувашской Республики. Печатной прессе продолжают доверять читатели, а это значит – мы, журналисты, должны быть на передовой. О чем наши материалы сегодня? Конечно, в них последние сводки по коронавирусу, советы по профилактике, адреса и телефоны служб, куда можно обратиться за помощью, даем ссылки на сайты, где театры, музеи, выставочные залы работают в онлайн-режиме, бесплатно. Ну и, конечно, мы продолжаем писать о красивом, добром, вечном, о национальном достоянии, о наших замечательных людях – мы поднимаем настроение, радуем, берем интервью у психологов и педагогов, врачей и кулинаров – газета стала медийной площадкой, которая помогает пережить нашу общую беду, не упасть духом», – сказала Кузнецова.

Юлия Бобкова, региональный директор ГМЖ, самоизолировалась в Москве. Говорит на русском языке.

«Все, что я люблю больше всего – путешествовать, ездить в экспедиции, встречаться с друзьями, записывать интервью – сейчас делать неразумно. Поэтому я вспомнила, что я еще люблю, но давно не делала, и начала готовить! Оставайтесь дома и ждите новый кулинарный проект «НацАкцента», – отметила Бобкова.

Зулайхо и Ихтиандр Кадировы и их сыновья – члены Рязанского отделения ГМЖ, самоизолировалась в Рязани. Говорят на узбекском языке. Глава семьи Ихтиандр считает, что ответственность начинается с семьи. Сейчас мама занимается рукоделием. Вышивает тюбетейку, а сыновья с отцом осваивают рецепты новых блюд богатой узбекской кухни.

Вероника Иошко, член Астраханского регионального отделения ГМЖ, самоизолировалась в Астрахани. Говорит на русском языке.

«Самоизолировалась в своей квартире. Все не так уж сильно изменилось – работаю по-прежнему, но за другим столом и компьютером. Непривычно сидеть безвылазно в четырех стенах. Но зато оказалось, что можно между делом протереть полы на кухне, смахнуть пыль, собрать шерсть с дивана – то, на что всегда не хватало времени. А самое классное – собралась вместе вся семья. В кадр попали не все – еще есть дочь, которая приехала переждать дома смутные времена, и две кошки, которые невероятно довольны, что мама третий день дома», – отметила Иошко.

Руководитель Псковского регионального отделения ГМЖ Ольга Миронович самоизолировалась в Пскове, говорит на языке сето.

«Для малочисленного псковского народа сето (в Псковской области насчитывается не более трехсот представителей этой редчайшей национальности) народосбережение – всегдашняя насущная забота, а во время пандемии – особенно. Педагог дополнительного образования Печорской лингвистической гимназии, руководитель детского хора Елена Вариксоо, например, в последние дни перед ужесточением ограничительных мер в связи с распространением в регионе коронавируса замещала на печорском рынке свою пожилую маму, чтобы та не появлялась в людных местах, и сама развозит молочные продукты (молоко и знаменитые сетоские сыры с тмином и пажитником) по маминым заказчикам», – сказала она.

Отметим также, что Дом.рф сделал ресурс для ипотечников «Спроси.дом.рф», в том числе для реструктуризации кредитов тех, кто временно из-за коронавируса имеет сложности с выплатами.