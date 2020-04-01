Эксперты: Коронавирус выявил недостатки российского интернета

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1 апреля, среда  |  Последнее обновление — 22:52  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

Теперь нарушители карантина будут узнавать о своем проступке по СМСФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Уже на этой неделе государство начнет жесткий надзор за соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь в Москве. Надзор будет вестись как по старинке – патрулями МВД, так и виртуально – с помощью уличных камер и геолокации. Ранее Госдума назначила многотысячные штрафы за нарушение карантина. По мнению экспертов, гораздо эффективнее бороться за общественную дисциплину можно технологиями цифрового будущего. Подробности...
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Украинских генералов переставляют по американским лекалам

Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен главнокомандующим Вооруженных сил УкраиныФото: REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины произвел новые перестановки в руководстве вооруженных сил страны. На первый взгляд, происходящее выглядит скорее формальным событием, имеющим отношение разве что к выполнению американских инструкций. Но куда более интересно то, кого именно и почему Владимир Зеленский не стал назначать на ключевые должности в ВСУ. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...

Россия не бросает даже русофобов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как США спасаются от экономического цунами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...
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          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
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              Эксперты: Коронавирус выявил недостатки российского интернета

                 1 апреля 2020, 22:30
              Фото: Yuri Kochetkov/EPA/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              Оказавшиеся на удаленке и самоизоляции россияне столкнулись с интернет-проблемами: из-за массового перехода в онлайн возникали проблемы с доступом в интернет и работой различных онлайн-сервисов. Но проверка, которую коронавирус устроил рунету, не только выявила его уязвимые места, но и позволит стать ему лучше. Такое мнение высказали эксперты отрасли на Zoom-конференции по цифровому будущему страны.

              Жители России в последние недели провели массовое тестирование отечественных интернет-сервисов и фактически ускорили многие процессы цифровизации, например, переход на удаленную работу или на онлайн-образование. Но это испытание выявило и ряд проблем в отечественной интернет-сфере, заявили участники круглого стола, который состоялся в среду под эгидой Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Организаторы пригласили на него ведущих представителей интернет-отрасли и экспертов по цифровым технологиям. По их словам, встреча  открывает серию круглых столов «Время готовиться к будущему», цель которой – постараться «с экспертами заглянуть за временные границы пандемии». 

              Встреча прошла при помощи сервиса Zoom, который в эти дни все активнее используют для удаленной работы и учебы. «Нам, организаторам подобных мероприятий, стало легче получить статусных экспертов», – отметила по этому поводу модератор встречи, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

              Она напомнила: на минувшей неделе ЭИСИ совместно с газетой ВЗГЛЯД уже провели в Сети круглый стол в связи с последствиями мировой пандемии коронавируса, где прозвучала идея: самоизоляция – это время для того, чтобы развиваться, например, пройти обучающие онлайн-курсы.  С обсуждения проблем сетевого образования началась и нынешняя Zoom-конференция.

              «Коронавирус вызвал культурный шок. Он заставил всерьез заняться вещами, к которым раньше мы двигались крайне медленно. Например, теперь обращают больше внимания на то, что происходит в образовании: представители системы образования и раньше уверяли, что школы и университеты не готовы к онлайн-формату», – заметил Василий Буров, соучредитель АНО «Информационная культура» и глава совета директоров компании «WikiVote!».

              Буров назвал нынешний массовый уход россиян в онлайн «неплохим катализатором тех процессов цифровизации, которые ранее откладывались из-за боязни пробовать новое».  Специалисты IT-отрасли справедливо видят теперь проблемы в российской и мировой образовательной системах, добавил он.

              «Я и трое моих детей, которые учатся в «удаленке», уже с этим столкнулись – целый день не столько делаем задания, сколько решаем технические проблемы с неработающими камерами, связью и тому подобным», – посетовала президент группы компаний Info Watch Наталья Касперская, член рабочей группы по направлению «Информационная безопасность» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

              На ваш взгляд

               
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              Самоизоляция россиян вообще устроила проверку на прочность всей отечественной IT-индустрии, согласился член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи Илья Массух. «Раньше все было гладко: «порталостроители» строили онлайн-платформу и отчитывались куда следует. Но когда пришел коронавирус, выяснилось: и электронные школы не работают, и интернет-торговля сбоит, поскольку не справляется с потоком запросов», – добавил эксперт.

              «Пока мы  дискутировали, пришла новость о том, что «упали» сервера Пенсионного фонда России, следовательно, у людей возникли проблемы», – заметил глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. По его оценке, это говорит о том, что цифровая альтернатива «живым» государственным услугам пока не работает или работает не в должной мере.

              Но, по мнению участников дискуссии, эта проверка онлайн-сервисов все же весьма полезна. «Вынужденное массивное тестирование онлайн-технологий даст толчок в развитии и образования, и онлайн-сервисов, и технологий удаленной работы, внедрение которых тормозилось как раз из-за того, что была недостаточной база тестирования, – заметил Буров. – Есть надежда, что обратят более пристальное внимание на тех разработчиков, которые могут решить проблемы быстро и качественно». «Нужно создавать собственные сервисы и в образовании, и сфере здравоохранения, что особенно важно сейчас», – согласилась Касперская.

              Речь на круглом столе зашла и о телемедицине.  Участники Zoom-конференции отметили, что сейчас, когда основные силы нашей медицины брошены против коронавируса, консультации по многим менее серьезным заболеваниям стоит перенести в Сеть.

              Причем, развитие телемедицины должно автоматически означать и повышение надежности Рунета, напомнили эксперты. Ведь «падение Сети» в данном случае будет угрожать здоровью и даже жизни пациента, подчеркнул Сергей Зверев, профессор ВШЭ и президент коммуникационной  группы КРОС. «Отечественные онлайн-платформы должны проходить несколько этапов тестирования, а требование к качеству работы IT-разработчиков должно возрасти в разы», – заметил по этому поводу Массух.

              Еще одной темой, вызвавшей споры участников, стала тема охраны тайны личной жизни.

              «Во многих странах мира государство сейчас тестирует наступление на приватность людей», – констатировал Буров. С ним согласилась и Касперская, которая критически отозвалась об идее введения QR-кодов для контроля за соблюдением в городе режима самоизоляции.

              «Безопасность частной жизни – вопрос, который не может не волновать всех нас. Краткосрочный способ снять беспокойство – информировать о том, что именно предпринимает государство, на какой срок, и какие правовые проблемы с этим могут возникать, и как государство их решает», – подчеркнула исполнительный директор НФ «Аналитический центр «Форум» Екатерина Шапочка.

              Но долгосрочным решением проблемы защиты данных должно стать обновление законодательства, сошлись во мнении эксперты. Касперская напомнила о предложенной ею «цифровой» поправке в Конституцию: информационные технологии и оборот данных должны находиться в ведении федеральных, но не региональных властей. Такое положение действительно включено в число поправок к 71-й статье Основного закона. Но этого не вполне достаточно, полагает Буров. «Рад, что после разработки этих поправок возобновилось и обсуждение идеи Цифрового кодекса», – заметил он.

              «Я обеими руками «за» появление такого правового акта, который свел бы воедино все недавно принятые законы ­– о противодействии фейкам, о защите персональных данных и так далее», – в свою очередь подчеркнул глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Правда, как заметил в свою очередь Буров, в IT-отрасли опасаются, что кодекс получит запретительный уклон. «Цифровой кодекс должен писаться людьми, которые знакомы с состоянием и развитием технологий», – высказал пожелание эксперт.

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