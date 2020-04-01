Эксперты: Коронавирус выявил недостатки российского интернета

Оказавшиеся на удаленке и самоизоляции россияне столкнулись с интернет-проблемами: из-за массового перехода в онлайн возникали проблемы с доступом в интернет и работой различных онлайн-сервисов. Но проверка, которую коронавирус устроил рунету, не только выявила его уязвимые места, но и позволит стать ему лучше. Такое мнение высказали эксперты отрасли на Zoom-конференции по цифровому будущему страны.

Жители России в последние недели провели массовое тестирование отечественных интернет-сервисов и фактически ускорили многие процессы цифровизации, например, переход на удаленную работу или на онлайн-образование. Но это испытание выявило и ряд проблем в отечественной интернет-сфере, заявили участники круглого стола, который состоялся в среду под эгидой Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Организаторы пригласили на него ведущих представителей интернет-отрасли и экспертов по цифровым технологиям. По их словам, встреча открывает серию круглых столов «Время готовиться к будущему», цель которой – постараться «с экспертами заглянуть за временные границы пандемии».

Встреча прошла при помощи сервиса Zoom, который в эти дни все активнее используют для удаленной работы и учебы. «Нам, организаторам подобных мероприятий, стало легче получить статусных экспертов», – отметила по этому поводу модератор встречи, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Она напомнила: на минувшей неделе ЭИСИ совместно с газетой ВЗГЛЯД уже провели в Сети круглый стол в связи с последствиями мировой пандемии коронавируса, где прозвучала идея: самоизоляция – это время для того, чтобы развиваться, например, пройти обучающие онлайн-курсы. С обсуждения проблем сетевого образования началась и нынешняя Zoom-конференция.

«Коронавирус вызвал культурный шок. Он заставил всерьез заняться вещами, к которым раньше мы двигались крайне медленно. Например, теперь обращают больше внимания на то, что происходит в образовании: представители системы образования и раньше уверяли, что школы и университеты не готовы к онлайн-формату», – заметил Василий Буров, соучредитель АНО «Информационная культура» и глава совета директоров компании «WikiVote!».

Буров назвал нынешний массовый уход россиян в онлайн «неплохим катализатором тех процессов цифровизации, которые ранее откладывались из-за боязни пробовать новое». Специалисты IT-отрасли справедливо видят теперь проблемы в российской и мировой образовательной системах, добавил он.

«Я и трое моих детей, которые учатся в «удаленке», уже с этим столкнулись – целый день не столько делаем задания, сколько решаем технические проблемы с неработающими камерами, связью и тому подобным», – посетовала президент группы компаний Info Watch Наталья Касперская, член рабочей группы по направлению «Информационная безопасность» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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Самоизоляция россиян вообще устроила проверку на прочность всей отечественной IT-индустрии, согласился член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи Илья Массух. «Раньше все было гладко: «порталостроители» строили онлайн-платформу и отчитывались куда следует. Но когда пришел коронавирус, выяснилось: и электронные школы не работают, и интернет-торговля сбоит, поскольку не справляется с потоком запросов», – добавил эксперт.

«Пока мы дискутировали, пришла новость о том, что «упали» сервера Пенсионного фонда России, следовательно, у людей возникли проблемы», – заметил глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. По его оценке, это говорит о том, что цифровая альтернатива «живым» государственным услугам пока не работает или работает не в должной мере.

Но, по мнению участников дискуссии, эта проверка онлайн-сервисов все же весьма полезна. «Вынужденное массивное тестирование онлайн-технологий даст толчок в развитии и образования, и онлайн-сервисов, и технологий удаленной работы, внедрение которых тормозилось как раз из-за того, что была недостаточной база тестирования, – заметил Буров. – Есть надежда, что обратят более пристальное внимание на тех разработчиков, которые могут решить проблемы быстро и качественно». «Нужно создавать собственные сервисы и в образовании, и сфере здравоохранения, что особенно важно сейчас», – согласилась Касперская.

Речь на круглом столе зашла и о телемедицине. Участники Zoom-конференции отметили, что сейчас, когда основные силы нашей медицины брошены против коронавируса, консультации по многим менее серьезным заболеваниям стоит перенести в Сеть.

Причем, развитие телемедицины должно автоматически означать и повышение надежности Рунета, напомнили эксперты. Ведь «падение Сети» в данном случае будет угрожать здоровью и даже жизни пациента, подчеркнул Сергей Зверев, профессор ВШЭ и президент коммуникационной группы КРОС. «Отечественные онлайн-платформы должны проходить несколько этапов тестирования, а требование к качеству работы IT-разработчиков должно возрасти в разы», – заметил по этому поводу Массух.

Еще одной темой, вызвавшей споры участников, стала тема охраны тайны личной жизни.

«Во многих странах мира государство сейчас тестирует наступление на приватность людей», – констатировал Буров. С ним согласилась и Касперская, которая критически отозвалась об идее введения QR-кодов для контроля за соблюдением в городе режима самоизоляции.

«Безопасность частной жизни – вопрос, который не может не волновать всех нас. Краткосрочный способ снять беспокойство – информировать о том, что именно предпринимает государство, на какой срок, и какие правовые проблемы с этим могут возникать, и как государство их решает», – подчеркнула исполнительный директор НФ «Аналитический центр «Форум» Екатерина Шапочка.

Но долгосрочным решением проблемы защиты данных должно стать обновление законодательства, сошлись во мнении эксперты. Касперская напомнила о предложенной ею «цифровой» поправке в Конституцию: информационные технологии и оборот данных должны находиться в ведении федеральных, но не региональных властей. Такое положение действительно включено в число поправок к 71-й статье Основного закона. Но этого не вполне достаточно, полагает Буров. «Рад, что после разработки этих поправок возобновилось и обсуждение идеи Цифрового кодекса», – заметил он.

«Я обеими руками «за» появление такого правового акта, который свел бы воедино все недавно принятые законы ­– о противодействии фейкам, о защите персональных данных и так далее», – в свою очередь подчеркнул глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Правда, как заметил в свою очередь Буров, в IT-отрасли опасаются, что кодекс получит запретительный уклон. «Цифровой кодекс должен писаться людьми, которые знакомы с состоянием и развитием технологий», – высказал пожелание эксперт.

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