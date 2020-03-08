Организаторы рассказали об участии женщин в конкурсе «Лидеры России. Политика»

Доля женщин среди зарегистрировавшихся для участия во Всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика» на 8 марта составляет 15,4%, сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы проекта.

Из числа женщин-участниц конкурса 31,8% зарегистрировались от Центрального федерального округа, 17,1% — от Приволжского федерального округа, 12,2% — от Сибирского федерального округа, 11,1% — от Северо-Западного федерального округа, 10,6% — от Уральского федерального округа, 8,8% — от Южного федерального округа, 5,1% — от Дальневосточного федерального округа, а 3,3% — от Северо-Кавказского федерального округа.

Отметим, что при регистрации участникам предлагается указать тот округ, в котором они рассчитывают получить наибольшую поддержку граждан и/или принести пользу населению.

Почти половине (48,7%) женщин, зарегистрировавшихся на конкурс, от 30 до 40 лет. Возрастную категорию 40-50 лет представляют 23,6% участниц конкурса, а старше 50 лет — 5,6%. Женщины моложе 30 лет составляют 22,1% от общего числа потенциальных участниц. Участвовать в конкурсе могут граждане в возрасте от 21 до 55 лет включительно.

При этом более половины зарегистрировавшихся женщин окончили магистратуру или специалитет (51,2%), у 17,5% имеется диплом бакалавра, а 16,7% получили два и более высших образований. Среднее профессиональное образование имеют 6,3% участниц, 5% являются кандидатами наук, а 0,6% — докторами наук. Кроме того, 2,7% при регистрации указали, что имеют высшее образование со степенью МВА. Условием участия в конкурсе является наличие среднего профессионального или высшего образования, включая бакалавриат.

По уровню должности 33,6% зарегистрировавшихся для участия в конкурсе женщин работают специалистами, 22,1% — руководителями среднего звена, 21,8% — топ-менеджерами, 11,7% осуществляют линейное или функциональное руководство, 8,5% трудятся на себя, а 2,3% являются рабочими.

Наставник конкурса, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая напомнила, что «в современном мире женщина и мужчина в равной степени могут быть высокопрофессиональны, творчески успешны и конкурентоспособны», поэтому «для женщин есть актуальная созидательная повестка и возможность для деятельного участия в настоящем и будущем России».

«Современная политика России — о людях и для людей, о великом историческом наследии и процветании России, о достижениях прошлого и науке будущего, о защите семьи и воспитании детей. У женщины есть привилегия — быть матерью, олицетворять доброту и заботу. Участие женщины в политике, при ее желании и компетентности, конечно, обеспечивает в том числе такую гармонию и привносит важные качества в принятие решений», — отметила Яровая.

«Пусть вдохновение, мудрость и неравнодушие дадут вам смелость и желание участвовать в Конкурсе. Пусть ваш личный успех станет успехом России!», — напутствовала она участниц.

В свою очередь член наблюдательного совета конкурса, депутат Госдумы Светлана Журова призвала девушек и женщин активно участвовать в конкурсе «Лидеры России. Политика», поскольку женщины-лидеры в социальной политике необходимы стране.

«Когда я приезжаю к своим избирателям, я вижу: зачастую не экономика, а человеческие, ежедневные заботы и проблемы, с которыми так или иначе сталкивается человек и в решении которых просит о помощи, становятся самыми важными. И очень часто с этими проблемами могут справиться только женщины. Поэтому обязательно должны быть лидеры в социальных направлениях, которые станут политическими лидерами и поведут за собой, будут помогать людям и будут суперпрофессионалами в своей области», — подчеркнула Журова.

Для российских женщин участие в конкурсе — это «настоящее окно возможностей», поскольку они «получают шанс доказать свою эффективность в проделанной работе и быть услышанными наверху», считает глава благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, которая сама зарегистрировалась в качестве участницы.

«Женщины в политике важны, ведь политическая жизнь не однополярна: кто, как не женщина, должен бороться за достойную социальную поддержку семьям и соблюдение женских прав на работе», — считает она.

Напомним, конкурс «Лидеры России. Политика» проводится по поручению президента России Владимира Путина. Организатором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей». Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18:00 по московскому времени).