ВМС Украины предложили усилить «секонд-хэнд» кораблями из США

Списанные американские военные корабли являются единственным средством усиления ВМС Украины, которое позволит изменить баланс сил на Черном море, заявил украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы «секонд-хэнд» кораблей с ракетным оружием», – приводит его слова РИА «Новости».

Самусь заявил, что баланс в Черном море позволит изменить «десяток кораблей с крылатыми ракетами».

По его словам, проработка данного вопроса новым министром обороны Украины Андреем Тараном будет «суперуспехом».

В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году.

Крылатыми ракетами в американском флоте вооружены только эсминцы типа Arleigh Burke, крейсеры типа Ticonderoga, а также атомные подводные лодки.