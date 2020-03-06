Загоревшаяся в Химках школа бокса частично обрушилась

Произошло обрушение части здания школы бокса в подмосковных Химках, где ранее начался пожар, сообщил источник в экстренных службах.

«В горящем кирпичном здании на улице Репина произошло обрушение конструкций», – приводит слова источника ТАСС.

К 22.05 возгорание удалось локализовать на площади 1500 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло на втором этаже, пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. На месте происшествия работают 38 человек и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Химках загорелась школа бокса.