На теплоходе в Египте зафиксировали несколько случаев заражения коронавирусом

Минздрав Египта сообщил, что на борту речного теплохода, совершающего круиз по Нилу, выявлены случаи заражения коронавирусом.

На борту судна, движущегося из Асуана в Луксор, выявили 12 случаев заражения, сказали в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на издание «Аль-Ахрам».

До этого в Египте официально было зарегистрировано только три случая заражения.

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