Террористы атаковали позиции сирийской армии на трассе Дамаск – Алеппо

В провинции Идлиб сирийские войска отражают атаки боевиков в районе поселения Дадих на трассе Дамаск – Алеппо.

Террористы атакуют передовые позиции армии, под огнем сама трасса и поселения в районе Саракиба. Основной удар террористов пришелся на позиции в районе поселения Дадих, передает РИА «Новости».

Сообщается, что артиллерия армии САР ведет плотный огонь по технике и живой силе боевиков.

Также бой идет на западе и северо-западных окраинах Саракиба.

Ранее сообщалось, что сирийские войска нанесли сокрушительное поражение боевикам в боях под Саракибом в провинции Идлиб, уничтожив 6,1 тыс. террористов.

В начале этой недели сирийская армия освободила Саракиб, который является важнейшим населенным пунктом на востоке Идлиба. В освобожденный город вошла российская военная полиция.