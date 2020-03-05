Сирия заявила об уничтожении 6 тыс. террористов под Саракибом

Сирийские войска нанесли сокрушительное поражение боевикам в боях под Саракибом в провинции Идлиб, уничтожено 6,1 тыс. террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России), сообщил сирийский телеканал «Аль-Ихбария» со ссылкой на источник в командовании ВС САР.

Он сообщил, что правительственные войска уничтожили за две недели 6,1 тыс. боевиков, еще не менее 2,5 тыс. террористов получили ранения, из строя выведено 615 единиц бронетехники и военно-транспортных средств, передает ТАСС.

Сирийская армия освободила Саракиб в начале этой недели. Это важнейший населенный пункт на востоке Идлиба. В освобожденный город вошла российская военная полиция.