Земан решил поехать на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан заявил, что с большой долей вероятности примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

«С наибольшей долей вероятности я полечу в Москву на торжества, которые состоятся 9 мая. Я должен уважать [подвиг] воинов, погибших при освобождении Чехословакии», – передает его слова ТАСС.

Земан добавил, что запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых он обсудит, в частности, реакцию российского МИД на подписанный им 13 декабря 2019 года закон об объявлении в республике 21 августа Днем памяти жертв событий 1968 года.

«Я ему скажу, что российскому МИД нет никакого дела до того, какие памятные дни отмечает Чехия», – заявил президент Чехии.

Он подчеркнул, что после 1968 года и сам подвергся репрессиям.

«После советской оккупации я не мог 20 лет преподавать и 20 лет публиковаться. Считаю ненормальным, чтобы мне кто-то запрещал вспоминать 21 августа 1968 года», – заявил Земан.

Президент Чехии добавил, что нужно включить в календарь памятных дат в Чехии и 15 марта 1939 года, когда Чехословакию оккупировала гитлеровская Германия.

«В первом случае [это была оккупация] нацистская, а во втором – советская», – заявил Земан.

В конце января Земан заявил, что может пересмотреть планы участия в мае 2020 года в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за российской оценки ввода войск в Чехословакию в 1968 году.