Чешский президент задумался об отмене визита в Москву на 75-летие Победы

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может пересмотреть планы участия в мае 2020 года в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за российской оценки ввода войск в Чехословакию в 1968 году.

«Некоторое время назад я принял приглашение президента [России Владимира] Путина принять участие [в Москве] в празднованиях 75-летия Победы <...>, а сейчас размышляю о том, не ехать ли туда вообще, или, что я скорее всего сделаю, ехать туда и сказать россиянам: «Что если бы вы перелистнули [эту] страницу [своей истории] и перестали бы вспоминать об [этой] годовщине [Победы]?», – заявил Земан в интервью изданию Parlamentnilisty, передает ТАСС.

Земан также считает «абсолютной наглостью» комментарий МИД России, в котором сообщается, что принятие закона в Чехии, признающего 21 августа днем памяти жертв вторжения и оккупации Чехословакии, вряд ли поспособствует успешному двустороннему сотрудничеству.

После этого глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что Праге и Москве необходимо «налить чистого вина» в двусторонние отношения.