Украина попросила ЕС ввести против России новые санкции

Постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду на введение ЕС новых санкций против России в связи с железнодорожным сообщением с Крымом.

Точицкий заявил, что Киев рассчитывает на «дальнейшие практические шаги ЕС», передает РИА «Новости».

Сейчас санкции ЕС касаются 177 лиц и 44 организации.

Напомним, ЕС согласовал продление антироссийских санкций.

23 декабря 2019 года глава российского государства Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту.

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