Директор московской школы уволился после ЧП с ожогами у детей

Директор московской школы №1415 Александр Лебединец, в которой дети получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, признал свою ответственность за инцидент и решил уволиться, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«Руководитель школы, где пострадали дети, принял решение об увольнении. После случая в школе №1415, где педагог оставила в классе бактерицидную лампу открытого типа, департамент образования и науки города Москвы направил в школу инспектора округа для участия в расследовании. К этой работе также подключился представитель учредителя в управляющем совете, который также принимал участие во встрече с родителями пострадавших ребят 3 марта», – передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в московской школе 25 детей обратились за медицинской помощью из-за некомфортных ощущений в глазах после того, как учительница забыла выключить кварцевую лампу.

В пресс-службе департамента разъяснили, что в течение двух дней велось расследование, в ходе которого выяснили причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки было установлено, что администрация школы пренебрегла правила техники безопасности, вследствие чего пострадали дети. После инцидента с лампой руководителям образовательных организаций было направлено письмо с запретом применения ламп открытого типа, которые имеют иные пользовательские свойства и к использованию в присутствии людей категорически запрещены.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случая с лампой и провел проверку всех деталей произошедшего для своевременного реагирования и оказания необходимой помощи детям.