СК проверит получение московскими школьниками ожогов глаз

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации, при которой ученики первого класса одной из московских школ получили ожоги роговицы глаз из-за работающей ультрафиолетовой лампы.

«Председатель СК поручил руководителям территориальных следственных управлений тщательно разобраться во всех аспектах озвученных журналистами нарушений прав социально незащищенных категорий граждан – детей. Глава ведомства также потребовал от своих подчиненных подробных докладов обо всех обстоятельствах происшествий и принятых мерах», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник родители 25 учеников московской школы №1415 обратились за медицинской помощью из-за ожогов роговицы глаз у детей. Как стало известно позже, педагог включила в классе лампу для обеззараживания воздуха и забыла ее выключить.

На данный момент прокуратура проводит в школе проверку. Столичный департамент образования пообещал уволить учительницу.