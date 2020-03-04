По факту получения московскими школьниками ожогов глаз возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента, при котором ученики первого класса одной из московских школ получили ожоги роговицы глаз из-за работающей ультрафиолетовой лампы, сообщила старший помощник руководителя столичного СУ СК Юлия Иванова.

«По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», – сообщается на сайте ведомства.

Ранее во вторник родители 25 учеников московской школы №1415 обратились за медицинской помощью из-за ожогов роговицы глаз у детей. Как стало известно позже, педагог включила в классе лампу для обеззараживания воздуха и забыла ее выключить.

На данный момент прокуратура проводит в школе проверку. Глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. Столичный департамент образования пообещал уволить учительницу.