Второй ребенок из США прилетит в Краснодар удалять родимое пятно

11-месячная Деми из США прилетает в четверг в Краснодар, чтобы удалить родимое пятно после того, как ее соотечественница Луна Феннер успешно прошла первый этап лечения в местной клинике, сообщили в краснодарской клинике лазерной фотодинамической терапии.

«Завтра у нас прилетает вторая пациентка из США, из Техаса, девочку зовут Деми, ей 11 месяцев. Проблема та же, что и у Луны, только меньше по площади, примерно, наполовину», – сообщил РИА «Новости» исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.

Ранее врач рассказал, что семья Деми приехала в США из Японии. По его словам, у новой пациентки пятно меньше, чем у Феннер. Отмечается, что после истории с лечением Луны Феннер количество обращений иностранных пациентов увеличилось в разы.

Напомним, врачи из Краснодара предложили помощь ребенку Луне Феннер с гигантским родимым пятном на лице, когда в США медики отказывали ее родителям, заявляя, что программа операций по удалению пятна на все лицо трудновыполнима.

В ноябре мама девочки показала первые результаты лечения.

В конце февраля стало известно, что Луне Феннер была сделана вторая операция на носу, в настоящее время идет процесс регенерации тканей.