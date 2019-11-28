Мама девочки из США с родимым пятном на лице показала результаты лечения в России

Мама американской девочки Луны Феннер, которая в Краснодаре удаляет гигантскую родинку на все лицо, показала результат операций, проведенных российскими врачами.

Женщина опубликовала фото в Instagram. На них видно, что невус на лице девочки стал меньше.

Она отметила, что прошел только месяц после последней процедуры, теперь нужно дождаться полноценных результатов.

Мама маленькой пациентки пояснила, что на голове у Луны есть несколько повязок, так как врачи брали оттуда кожу.

«Я счастлива, что последовала своим материнским инстинктам и приехала в Россию!», – поделилась женщина.

Напомним, врачи из Краснодара предложили помощь девочке, когда в США медики отказывали ее родителям, заявляя, что программа операций по удалению пятна на все лицо трудновыполнима.