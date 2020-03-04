Генетики выяснили происхождение афроамериканцев

Ученые выяснили из каких частей Африки происходят предки современных афроамериканцев, проживающих в разных частях Америки.

Результаты геномного исследования опубликованы в журнале Molecular Biology and Evolution.

По словам экспертов, в период с XVI по XIX век в рамках работорговли в Америку были вывезены более 9 млн африканцев, чьи потомки сегодня живут в различных частях США. Ученые исследовали геном более 6 тыс. человек, не являющихся родственниками, из 22 региональных групп афроамериканского населения, передает РИА «Новости».

«Африканцы – самая разнообразная человеческая популяция с генетической точки зрения, и во время трансатлантической работорговли это богатое африканское генетическое разнообразие не было утрачено и присутствует сегодня у афроамериканцев и латиноамериканцев», – утверждают эксперты.

Согласно исследованию, в генах афроамериканцев, проживающих в Северной Америке, Карибском бассейне и на севере Южной Америки, преобладают черты западноафриканского происхождения.

При этом южно- и восточноафриканские корни характерны для жителей Латинской Америки.

Также ученым удалось проследить историю смешений, которые происходили уже на территории Америки.

«Мы пришли к выводу, что в большинстве стран Америки интенсификация примесей произошла между 1750 и 1850 годами, что сильно коррелирует с пиком прибывших из Африки. Это означает, что этот временной интервал был критически важным для формирования структуры африканского генофонда в Новом Свете», – отмечают специалисты.

Ранее российский ученый заявил о неправильных методах поиска внеземных цивилизаций.