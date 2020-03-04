Украина и США обсудили планы «убийства» «Северного потока – 2»

Украинская компания «Нафтогаз» и США обсуждают, как обеспечить «смерть» проекта газопровода «Северный поток – 2», сообщил глава правления компании Андрей Коболев в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По его словам, «игра пока не закончена». Коболев заявил, что «Россия попытается создать свои технические возможности, чтобы завершить строительство». Он утверждает, что Россия якобы «не так хороша в создании эффективных и современных судов», но Киев признает, что «возможность существует».

«Мы в настоящий момент обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мертв», – приводит его слова ТАСС.

Одним из важнейших шагов в данном направлении Коболев назвал введенные санкции. Он выразил надежду, что США «продолжат действовать в том же направлении», а международные институты продолжат «помогать новому правительству Украины завершить реформу корпоративного управления».

Напомним, после того, как США ввели санкции, швейцарская компания Allseas Allseas объявила о приостановке строительства в территориальных водах Дании.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие суда могут достроить «Северный поток – 2» вместо Allseas. В частности, эту работу может выполнить судно-трубоукладчик «Академик Черский».

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