Оперштаб оценил работу скорой помощи в Москве

Скорая помощь Москвы справляется с нагрузкой в ситуации с коронавирусом, есть достаточное число бригад, автомобилей и средств индивидуальной защиты, сообщил оперативный штаб.

«Вся московская скорая помощь с первого дня возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции работает в режиме повышенной готовности. С нагрузкой столичная скорая помощь справляется: есть достаточное количество бригад, машин, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Указывается, что есть достаточный запас масок-респираторов, одноразовых перчаток и очков, а также комбинезонов различных модификаций и иных средств защиты.

Штаб добавляет, что после транспортировки каждого пациента независимо от наличия у него симптомов инфекционного заболевания проводится дезинфекция салона автомобиля и воздуха с использованием бактерицидных облучателей. Если больные транспортируются в инфекционный стационар, автомобиль проходит дополнительно полную санитарную обработку.

«На станции скорой помощи имеются специализированные инфекционные бригады с врачами высокой квалификации, позволяющие организовать правильную работу при возникновении каких-либо очагов инфекции. Станция также оснащена специальными биобоксами, которые могут быть использованы в случаях транспортировки пациентов при подтверждении особо опасных инфекций», – рассказали в штабе.

Подчеркивается, что время приезда скорой помощи на вызов в Москве не изменилось.

«Несмотря на сложившуюся непростую эпидемиологическую ситуацию, время доезда бригад не изменилось как на экстренные вызовы (скорая помощь), так и на неотложные», – рассказали в штабе.

Указывается, что скорая помощь оказывается в том числе при заболеваниях или травмах, которые не представляют непосредственную опасность для жизни.

«Установленный норматив прибытия – до 20 минут. Неотложная помощь оказывается при обострении хронических заболеваний, не представляющих непосредственную опасность для жизни. Установленный норматив прибытия – до 2 часов. В случае медицинской необходимости к пациенту всегда направляется бригада скорой помощи», – рассказали в штабе.

За сутки в России выявлено 500 случаев коронавируса, общее число заболевших – 2 тыс. 337 случаев. В Москве за сутки зарегистрировано 387 новых случаев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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