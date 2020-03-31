В ОП призвали расширить президентские меры поддержки бизнеса на самозанятых

Меры, которые президент перечислил в своей речи, очень своевременны, – в особенности те, что касаются поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД секретарь ОП Лидия Михеева, комментируя обращение Путина к гражданам России.

В Общественной палате высоко оценивают предложенные главой государства меры помощи гражданам, в том числе предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса, говорит секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. «Те шаги по поддержке, которые назвал президент в своей речи, льготы для предпринимателей, также важны и для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей, для тех, кто работает по трудовым договорам», – добавила она.

Кроме того, члены Общественной палаты отмечают кредитные каникулы, о которых говорил Путин, как самую важную меру, позволяющую многим гражданам чувствовать себя увереннее, добавила секретарь ОП.

По словам Михеевой, в развитие тезисов президента, в ОП подготовили и направили в правительство, Совет Федерации и в Госдуму «дополнительные предложения».

«Мы искренне надеемся, что весь этот комплекс мер поможет плавному выходу из кризиса. Среди наших предложений, например, – упростить процедуру продления жилищных льгот, о которой также упоминал глава государства в своем послании. А также – распространить положения из обращения президента для малого и среднего бизнеса еще и на социально-ориентированные некоммерческие организации (НКО)», – заключила Михеева.

«Социально ориентированные НКО выполняют важные функции, в том числе занимаются волонтерской деятельностью, оказывают населению услуги в социальной сфере. И в сложившейся ситуации такие НКО тоже могут нуждаться в защите от экономических угроз», - добавила Михеева в интервью порталу «Ридус».

«Общественная палата также высказала свои предложения и уточнения по режиму ограниченной торговли медицинскими изделиями, по введению дополнительных мер социальной поддержки граждан, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению в сфере культуры», – отмечала Михеева.

Для организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, работающих в сфере физкультуры и массового спорта, культуры, организации досуга, ОП предлагает ввести дополнительные меры поддержки – антикризисные инструменты заемного кредитования с нулевой процентной ставкой и сроком погашения от двух лет. Предлагается предоставить им отсрочку по исполнению действующих кредитов не менее чем на шесть месяцев, а также временно снизить ставку по налогу на прибыль для организаций из отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.

В числе мер, призванных помочь НКО, предлагается также мораторий на проверки в период с 1 апреля и до конца этого года, право менять цену и сроки госконтрактов, если обязательства невозможно исполнить из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Напомним, в воскресенье на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента Владимира Путина, которые он раздал по итогам своего обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. В частности, глава государства поручил дать возможность субъектам малого и среднего бизнеса перенести график платежей по кредитам на более поздний срок.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о поддержке бизнеса в период борьбы с угрозой распространения коронавируса. Он заявил, что все платежи по уже взятым кредитам малого и среднего бизнеса будут отложены на полгода. Кроме того, правительство готовит меры поддержки для компаний, работающих в сферах культуры, физкультуры, бытовых услуг.

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