Появилось видео прибытия отреставрированных Т-34 в Алабино

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31 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:17  |  vz.ru
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Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
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Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

Однокашник Навального, евродепутат Сергей Лагодинский стал соавтором русофобского заявленияФото: Grebensikov Dmitrij/YouTube
Россию опять винят в подрыве единства ЕС. По мнению группы депутатов Европарламента, Москва использует для этого разразившуюся в Европе пандемию коронавируса. С похожими заявлениями выступили и в США. Там считают, что Россия и Китай обвиняют Америку в распространении вируса по миру. Эксперты уверены: Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах. Подробности...
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Коронавирус стал наказанием за суеверия

Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученыхФото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?  Подробности...
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Коронавирус уничтожает военное могущество США

Американские авианосцы перестают быть самым грозным оружием в миреФото: Paul L. Archer/Global Look Press
Пандемия коронавируса затронула не только гражданских, но и вооруженные силы, в том числе экипажи американских авианосцев. Иначе говоря, на наших глазах нейтрализуется один из главных военных аргументов США, и это, возможно, только начало. Как коронавирус повлияет на военные возможности Вашингтона?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус получил защиту от «агрессивных белых мужчин»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В рамках предлагаемой обществу концепции «солидарной ответственности» вирус становится фактически «меньшинством», чьи права можно нарушить высказыванием и чье «единственно верное» описание является юридически защищенной категорией. Подробности...

Когда умер Лимонов, я попросил не говорить глупостей

Захар Прилепин, писатель
Само существование великой русской литературы есть залог бессмертия нации, и преждевременное прощание с ней – признак глупости и пораженчества. Что смерть Бондарева лишь заново высветила. Подробности...

На нефтяном рынке играют в китайские шахматы

Леонид Григорьев, профессор, завкафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ
Модель ситуации, сходной с той, что сложилась на рынке нефти, существует в древних китайских шахматах: игроки – втроем – должны делать свои ходы с каменными лицами. Выигрывает один, но во время игры каждому игроку приходится делать ходы то в коалиции с партнером справа, то с партнером слева. Подробности...
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              Появилось видео прибытия отреставрированных Т-34 в Алабино

              31 марта 2020, 09:11

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              В Сети появилось видео прибытия в подмосковное Алабино 30 полностью отремонтированных танков Т-34-85, которые должны принять участие в параде на Красной площади.

              Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором видна колонна танков, въезжающих на территорию полигона.

              Танки прибыли после капитального ремонта на заводе в Санкт-Петербурге. В ближайшее время экипажи Т-34-85, сформированные из военнослужащих 1-й танковой армии, приступят к тренировкам.

              На данный момент проводится приемка исторической техники у представителей ремонтного завода. Специалисты окажут помощь механикам-водителям в обучении особенностям эксплуатации, ремонта и вождения «тридцатьчетверок».

              Напомним, 25 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в этом году в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято: надо быть гибкими, отдать должное героизму участников войны, но и не подвергать опасности здоровье людей.

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