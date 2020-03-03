Турецкий военный погиб в сирийском Идлибе

В сирийской провинции Идлиб погиб турецкий военный, еще девять военнослужащих получили ранения, сообщает минобороны Турции.

Турецкое военное ведомство сообщило, что ведет ответный огонь по 82 целям. Турция заявила, что уничтожила девять танков, две гаубицы, два военных автомобиля и шесть многоствольных ракетных установок. Кроме того, как заявили в министерстве, «обезврежено 299 сирийских солдат», передает РИА «Новости».

Парламент Турции провел закрытое заседание, на котором обсуждалась ситуация в провинции Идлиб. Протоколы заседания будут засекречены как минимум на 10 лет, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Идлибе. В частности, сообщалось о боях в небе над Идлибом, которое Дамаск объявил закрытой зоной.

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