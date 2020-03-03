Как Турции удается сбивать сирийские самолеты?

Во вторник утром сирийские ВВС потеряли в небе над Идлибом еще один самолет – на этот раз древний учебно-боевой L-39 чешского производства (один пилот погиб, второй выжил). Еще один аналогичный самолет получил повреждения, но смог вернуться на базу в Хаму, по дороге сбросив боезапас в сельской местности.

Одновременно турки потеряли три полуторатонных ударных БПЛА: «Байрактар» у Саракиба и две «Анки» у Маарат-ан-Нумана и того же Саракиба. За последние дни ВВС Сирии также потеряли несколько боевых самолетов. Воздушное пространство над Идлибом превратилось в «территорию размена», только обе стороны используют принципиально разные тактики.

Как же происходит, что турецкие вооруженные силы выглядят в этом противостоянии пока что более успешными? Короткий ответ: Турция применяет для этого особую тактику, против которой сирийские военные пока не нашли ответа.

Турецкая сторона утверждает, что сирийские самолеты пытаются сбить их истребители F-16. Это правда, только дело в том, что турецкая авиация не залетает в сирийское воздушное пространство, которое официально для них закрыто, а российская сторона на этой территории «безопасности не гарантирует». Сирийцы же считают себя в состоянии войны с Турцией, и турецкие самолеты для них – законная цель. F-16 барражируют над турецкой территорией, выполняя функции дальнего охранения БПЛА, которые турецкая армия использует в качестве альтернативы фронтовой авиации.

Турки выпускают полуторатонные «Байрактары» и «Анки» «стаями» по шесть штук с базы Инджирлик. Эти БПЛА практически безнаказанно ведут огонь по позициям сирийской правительственной армии. Турецкие ударные дроны, как это ни удивительно, одни из лучших в мире. Турки научились их делать после того, как американцы и израильтяне отказали им в доступе к собственным разработкам.

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«Байрактар», например, может находиться в небе 24 часа. «Анка» обнаруживает объект для атаки, а «Байрактар» выпускает управляемую ракету с расстояния в несколько километров и уходит, а ракету доводит до цели уже оператор, сидящий на турецкой территории (в том же штабе в Рейханлы или на пресловутой базе Инджирлик).

Эту операцию прикрывает несколько пар F-16, сменяющиеся в небе над провинцией Хатай вдоль сирийской границы. Как только в небо поднимаются сирийские самолеты (с баз у Хамы или Алеппо), турецкие F-16 наводят свои ракеты на них - и могут успешно поразить противника, не покидая воздушного пространства Турции. F-16 используют старые американские ракеты воздух-воздух AIM-120 AMRAAM средней дальности, предназначенные для поражения воздушных целей, находящихся за пределами видимости.

Это некрасивая тактика, но кто сказал, что на войне все должно быть по-джентльменски? Турки не сами все это придумали. Был период сердечной дружбы между Турцией и Израилем как «двух единственных неарабских государств Ближнего Востока». Период этот закончился, но турецкие летчики успели многому научиться у израильтян.

Во-первых, они взяли на заметку так называемый «период оборачиваемости», когда один и тот же израильский самолет успевал отбомбиться одновременно сперва на Сирию, а затем на сектор Газа, благо расстояния позволяют. А, во-вторых, и в главных – турки переняли такую вот тактику барражирования в своем или дружественном воздушном пространстве, чтобы не попадать под огонь противника и не нарушать формальные дипломатические нормы.

Именно так ведут себя израильтяне, когда бомбят иранские объекты в Сирии. Израильские F-16 заходят со стороны Средиземного моря через воздушное пространство Ливана и над Бейрутом или Бекаа выпускают ракеты по территории Сирии. При похожем налете, напомним, погиб российский военно-транспортный самолет, который израильское звено использовало как «цель прикрытия» от сирийской ПВО.

Бороться с этим, не нарушая дипломатических норм, невозможно. Кроме того, сирийцы не имеют опыта и привычки воевать при «недружественном небе». Не умеют они и полноценно пользоваться средствами РЭБ.

Потери турецких дронов продолжают нарастать, но свидетели из Саракиба во вторник сообщали, что два «Анки» до последнего мешали сирийским частям зачищать город, ведя себя как пара снайперов и даже открывая огонь по машинам скорой помощи. Это серьезная угроза – продвижение пехоты замедляется, артиллерия не может нормально работать, а потери в технике растут. А F-16, открывающие огонь из турецкого воздушного пространства – лишь инструмент прикрытия для дронов, которые заменяют туркам и артиллерию, и фронтовую авиацию.