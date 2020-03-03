Историку Соколову предъявлено окончательное обвинение

Завершено следствие по делу историка Олега Соколова, он обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия в окончательной редакции, сообщил адвокат Александр Почуев.

«Следствие по делу историка Соколова завершено. Ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»), о чем ему в моем присутствии было объявлено в СИЗО-2 города Москвы», – передает ТАСС слова адвоката.

Ранее адвокат ученого Александр Почуев заявил, что основная и единственная его линия защита – это открытость перед общественностью и признание вины.

Историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в любовных отношениях. Труп он расчленил, пытался от него избавиться, выбросив останки в реку, однако был задержан с поличным.

Соколов признался в убийстве и согласился с арестом. Экспертиза признала его вменяемым.