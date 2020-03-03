Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 2,1% и составил 2 823,92 пункта.

Индекс РТС поднялся на 2,8% и достиг отметки 1 339,98 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи, передает ТАСС.