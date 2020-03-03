Для избившего Шамсутдинова срочника попросили два года колонии

Гособвинитель по делу срочника Руслана Мухатова, признавшегося в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкалье, попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить Мухатову два года лишения свободы в колонии-поселении.

В ходе следствия выяснилось, что Мухатов по приказу сержанта заставлял молодых сослуживцев несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время. Последний позже расстрелял из автомата десять человек, передает РИА «Новости».

Обвинитель также попросил суд учесть, что срочник признал вину и извинился перед потерпевшими. Также следователи не нашли связь между издевательствами Мухатова и стрельбой, которую позже устроил в войсковой части Шамсутдинов.

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых.

Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.