Москвичи устроили вечеринку с неприличными танцами в первый день карантина

В ночь с субботы на воскресенье, когда в стране начинается выходная неделя в связи с распространением карантина, на Воробьевых горах москвичи устроили тусовку с неприличными танцами в полуобнаженном виде.

Молодые люди ночью собрались на машинах, включили громкую музыку и начали танцевать в полуобнаженном виде. Происходящее они выкладывали в Instagram, сообщает РЕН-ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как шумная компания «открывает шашлычный сезон» – они собрались вокруг мангала.

Напомним, с 28 марта в России началась длинная выходная неделя, объявленная в условиях распространения карантина. Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране.

Ранее поведение москвичей неприятно удивило представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович.

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