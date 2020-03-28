Кадыров решил «разорвать цепочку передачи инфекции»

Остановить распространение коронавируса невозможно без решительных и даже жестких мер, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он заявил в Telegram, что «несмотря на неоднократные предупреждения, не все осознают всю глубину надвигающейся опасности». По его словам, «не все остаются дома, зарегистрированы факты въезда в ЧР граждан, заразившихся вирусом».

В связи с этим было решено «резко ограничить передвижение транспорта и граждан», «взъед транспорта и людей» в Грозный и в Чечню в целом. Людям «предписано находиться в местах постоянного проживания».

Указанные меры не распространяются на «экстренные службы, доставку продовольствия, лекарств, жизненно необходимых товаров», а также работников органов власти, силовиков «и других».

Кадыров подчеркнул, что введенные меры являются временными, они «будут корректироваться в зависимости от развития ситуации».

Глава региона подчеркнул, что в Чечню коронавирус «завезли извне безответственные люди, проигнорировавшие все предписания врачей».

«Мы разорвем цепочку передачи инфекции!» – заявил он, добавив, что жители региона с пониманием и поддержкой относятся к принятым мерам.

24 марта Кадыров сообщил о первом случае заражения коронавирусом в Чечне.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД