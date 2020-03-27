Захарова назвала цинизмом требование отстранить российских спортсменов от Олимпиады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничными требования отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде в 2021 году.

«Особо цинично (на фоне переноса Олимпиады на следующий год – прим. ВЗГЛЯД) выглядят спекуляции на тему антидопинга и рассуждения о необходимости отстранить от Олимпиады 2021 года российских атлетов», – заявила Захарова, передает ТАСС.

При этом она добавила, что Москва с уважением относится к решению Токио и МОК перенести Олимпийские игры на 2021 год.

«В нашей стране с пониманием и уважением восприняли это решение, которое отвечает интересам спортсменов, тренеров и, конечно, зрителей», – подчеркнула дипломат.

В пятницу президент ВАДА Витольд Банька заявил, что спортсмены, чья дисквалификация за допинг истечет до старта Олимпийских игр в Токио в 2021 году, смогут принять участие в соревнованиях.