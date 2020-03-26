Продюсеры попросили у Путина помощи из-за отмены концертов

Представители негосударственных учреждений культуры обратились с просьбой к президенту Владимиру Путину о субсидиях для отрасли и об оказании помощи, аналогичной поддержке госучреждений, чтобы выполнить обязательства перед зрителями и сохранить театрально-концертный рынок страны.

Обращение прозвучало в четверг на встрече президента с представителями бизнес-сообщества, передает ТАСС.

Организаторы концертов обратились к президенту после введения запрета на проведение зрелищных мероприятий. Эти меры привели к остановке деятельности всех театров, концертно-спортивных арен, музыкальных клубов по всей стране. Инициаторами обращения выступили компания «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева и SAV Entertainment под руководством Надежды Соловьевой, к ним присоединились Национальная Музыкальная корпорация Виктора Дробыша, Продюсерский центр Игоря Матвиенко, билетные операторы Kassir.ru, Ticketland и Parter.ru, музыкальный фестиваль Park Live, концертное агентство T.C.I., Pop Farm и другие.

«Фактически получилась ситуация, что все театры, концерты, клубы и все сотрудники, которые работали в этой индустрии, артисты, билетные операторы в одночасье остановились. Отменены сотни, тысячи концертов, театральных постановок. На эти постановки продано несколько сотен тысяч билетов. И несмотря на то, что все понимают – форс-мажор, зрители одномоментно пришли к нам и попросили вернуть им деньги за реализованные билеты. Наш бизнес оказался практически перед полным крахом», – сказала генеральный директор национального билетного оператора «Кассир.ру» Алла Фомина.

Представители индустрии попросили разрешить организаторам концертов не возвращать деньги по билетам за перенесенные концерты, предлагая зрителям посетить эти мероприятия с купленными ранее билетами в другие даты.

«Чтобы не отвлекать денежные средства, которых и так нет, потому что они потрачены на гонорары, аренду, рекламу и визы, – пояснила Фомина. – Это сохранит 50%, примерно полмиллиарда у организаторов». Для полностью отмененных мероприятий они хотят увеличить до 12 месяцев срок, в течение которого организаторы могут выплатить средства за возвращенные билеты.

В качестве третьей меры поддержки они попросили о финансовой помощи государства, о льготах и субсидиях негосударственному сектору отрасли. «Отрасль в настоящий момент потеряла примерно 13 млрд рублей на предоплаты за организацию мероприятий. Примерно о такой сумме говорим», – уточнила Фомина. Просьба сформулирована в письме, переданном президенту Фоминой.