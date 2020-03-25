На Ставрополье подтвердили исключение заболевшей COVID-19 врача из числа главных инфекционистов

Министерство здравоохранения Ставропольского края опубликовало приказ об исключении врача Ирины Санниковой, которая скрыла поездку в Испанию и заболела коронавирусом, из числа главных внештатных специалистов по инфекционным болезням ведомства.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В приказе говорится: «Внести в список главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставропольского края (...) изменения, исключив из списка главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Санникову И.В».

Ранее об исключении Санниковой из списка главных специалистов-внештатников сообщал источник в медицинских кругах.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Санниковой по двум статьям за нарушение карантина по коронавирусу. Врач продолжила ходить на работу, вернувшись из Испании, хотя должна была уйти на карантин.

Газета ВЗГЛЯД писала, что дело инфекциониста Санниковой раскололо медицинское сообщество.

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