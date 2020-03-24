Россиянка рассказала о «настоящей войне» в Испании

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24 марта, вторник | Последнее обновление — 11:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В России ужесточат ответственность за нарушение карантина
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Чем опасна массовая раздача наличных в борьбе с кризисом
В мире растет запрос на защиту и крепкую власть
Дело инфекциониста Санниковой раскололо медицинское сообщество
Чего Москва ждет от нового президента Абхазии
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Сеть поразил вирус хайпожорки
Сергей Худиев, публицист, богослов
Для того, чтобы привлечь внимание, нужно делать резкие и пугающие высказывания, а главное – оспаривать то, что говорят официальные власти и официальная медицина. Не так важно, с какой позиции. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Кто победит в нефтяной войне
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Конфликт России и Саудовской Аравии из-за разного видения будущего нефтяного рынка уже называют полномасштабной углеводородной войной. И остановить ее сейчас смогут, скорее всего, только Соединенные Штаты. Подробности...
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Вроде бы еще евро, но уже не союз
Владимир Добрынин, журналист
Евросоюз рассыпался. Без громких заявлений и назначения дат расставания двадцати семи государств. Формально эта организация пока существует, но выглядит как распавшаяся семья, каждый из членов которой живет своей собственной жизнью. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400Подробности...
Как мировые столицы переживают коронавирус
Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 мартаПодробности...
Коронавирус опустошил полки европейских магазинов
Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очередиПодробности...
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