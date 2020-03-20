Forbes посоветовал США не вводить новые санкции против России

Издание Forbes перечислило несколько причин, почему Соединенным Штатам не нужно вводить новые санкции и эмбарго против России.

Издание отметило, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп получил письмо от сенатора с просьбой оказать давление на Россию, чтобы та сократила добычу нефти, передает РИА «Новости».

Автор публикации считает, что Вашингтон вводит санкции, чтобы защитить собственную добычу нефти и газа, а не потому, что «другая страна нарушила какой-то договор или права человека».

Партнеры США будут меньше доверять им из-за «нечестной игры» в торговле, говорится в материале.

Автор напомнил, что США вводили санкции против нефтедобывающих отраслей Ирана и Венесуэлы, а также против некоторых российских нефтяных предприятий. Такими действиями США могут настроить против себя другие страны и зарубежный бизнес, который может начать полностью игнорировать санкции США.

«В какой-то момент потребителю понадобится нефть, а если США лишат его части поставок, он перестанет относиться к Америке всерьез», – отмечается в статье.

Также Forbes указывает, что Saudi Aramco владеет самым крупным нефтедобывающим предприятием в США Motiva. В случае, если Вашингтон запретит Эр-рияду поставлять нефть в США, то Саудовская Аравия может закрыть американское предприятие, что повлечет снижение поставок нефтепродуктов. После этого вырастут цены на бензин в стране, что навредит Трампу.

Эмбарго на поставки нефти из стран ОПЕК также будет нерациональным шагом, отметил автор.

У США останется мало вариантов для закупки тяжелой нефти, которая нужна перерабатывающим предприятиям. Кроме того, в нефтяной отрасли на смену подъему приходит спад. В случае, если цены не будут расти, у нефтяников начнутся трудности.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские власти рассматривают возможность введения санкций в отношении России в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти.

В Кремле назвали эту информацию «весенним обострением».