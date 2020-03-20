В Казахстане коронавирус впервые выявили за пределами Нур-Султана и Алма-Аты

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НОВОСТЬ ЧАСА:Госдеп рекомендовал американцам не покидать США
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Рубль пережил двойной удар
Вирус из Китая меняет подход к выборам
Спасет ли «набор для выживания» от коронавируса
Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
У европейцев отнимают деньги и свободу
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о вирусе, который, типа, косит народы пачками, правительства стран Европы приступили к тому, что они больше всего всегда хотели делать, но им мешали всякие дурацкие «демократические процедуры». Подробности...
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«Либеральный мировой порядок» доживает свои последние дни
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас мы наблюдаем шокирующие подробности того, как европейские страны закрываются даже друг от друга. Возникает вопрос, а не является ли пандемия коронавируса той самой «последней игрой», наносящей европейской интеграции удар, которого она уже не сможет выдержать? Подробности...
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Кого стоит поддержать на выборах президента США
Андрей Черваков, политолог
Оценивать претендентов США надо не через призму их отношения к России. Ибо любой американский президент будет занимать антироссийскую позицию. Лучше для России тот, кто настроен на продолжение борьбы по всему миру с несогласными признавать американское господство. Подробности...
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Зачем люди скупают туалетную бумагу
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Российские ученые расшифровали геном коронавируса
Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400Подробности...
Как мировые столицы переживают коронавирус
Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 мартаПодробности...
Коронавирус опустошил полки европейских магазинов
Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очередиПодробности...
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