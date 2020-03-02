С официальным визитом в Крым впервые прибыла делегация с Сицилии, сообщил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Делегация представителей из различных муниципалитетов итальянской области Сицилия впервые прибыли в Крым. Всего в составе делегации шесть человек. Двое – главы муниципальных образований, двое – менеджеры муниципальных образований, один заместитель главы и один сопровождающий. Все они представляют разные муниципальные образования», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что визит продлится со 2 по 6 марта, в его рамках делегация посетит несколько населенных пунктов в Крыму и встретится с главой администрации Симферополя. Кроме того, будет подписано соглашение о партнерстве с властями Евпатории.

В октябре Украина направила ноту протеста Турции из-за встречи президента республики Реджепа Эрдогана с депутатами Госдумы от Крыма.