На Украине завели дело против Нафтогаза из-за завышения цен на газ

Антимонопольный комитет Украины рассматривает дело против Нафтогаза, касающееся возможного завышения цен на газ для промышленности, что в свою очередь привело к росту цен для населения страны, сообщила пресс-служба ведомства.

«Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам совершения частным акционерным обществом «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» нарушения закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа путем установления, начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В комитете отметили, что «Нафтогаз» устанавливает цену на газ для населения на основании цены для промышленности. А для промышленных потребителей цены устанавливались выше тех, которые сложились в условиях конкуренции – в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ «Украинская энергетическая биржа» и на европейских хабах по доставке газа до границы Украины.

Между тем, в конце февраля «Нафтогаз» заявил, что цена на газ для населения Украины в феврале снизилась на 15% по сравнению с январем 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года.