Еврокомиссия подтвердила рекомендацию о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

Еврокомиссия подтвердила свою рекомендацию о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией об их вступлении в Евросоюз, заявила официальный представитель Еврокомиссии Ана Пизоньеро.

«Еврокомиссия опубликовала обновленный отчет по Албании и Северной Македонии, в котором говорится, что обе страны достигают уверенного прогресса по проведению реформ. Еврокомиссия подтвердила рекомендацию о начале переговоров о вступлении по итогам доклада», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что геостратегической целью сообщества Евросоюза является его расширение на страны Западных Балкан.