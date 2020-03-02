В зимних школах олимпиады «Я – профессионал» поучаствовали более 2,5 тыс. студентов

В январе-феврале 2020 года 2 тыс. 543 студента посетили 18 профильных и междисциплинарных зимних школ в рамках олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Школы проходили в январе-феврале 2020 года в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Томске и Тюмени. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

В третьем сезоне студенческой олимпиады «Я – профессионал» поступило более 8 тыс. заявок на участие в зимних школах – практико-ориентированных образовательных форумах. По результатам конкурсного отбора на каждую школу организаторы приглашали в среднем от 100 до 200 участников.

Так, например, на Зимнюю экономическую школу Сбербанка и НИУ ВШЭ приехали 132 студента из 37 российских регионов; Зимнюю атомную школу Росатома и МИФИ посетили 184 студента из 38 регионов, а отбор на школу по бизнес-информатике «Финтех. Время инноваций» Банка ВТБ и НИУ ВШЭ прошли 150 студентов из 34 регионов. Одним из самых массовых форумов стала социогуманитарная школа Санкт-Петербургского государственного университета – она объединила на своей площадке 271 участника из 59 регионов.

«Наши зимние школы третий год подряд становятся точкой притяжения для ребят со всей страны. Например, на социогуманитарную школу в Санкт-Петербург приехали студенты из 59 регионов, на экономическую школу Сбербанка в Москву – из 37, а на инженерной школе в Самаре собрались студенты из 36 регионов. Конкурс на них высокий: из 8000 заявок организаторы отобрали только 2543, что в очередной раз доказывает их востребованность среди участников олимпиады», – рассказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

«Зимние школы «Я – профессионал» – один из самых практико-ориентированных форматов для обучения и саморазвития. Более того, он один из самых продуктивных и полезных, о чем лучше всего говорит число желающих попасть на такие мероприятия – ребята хорошо понимают преимущество личного общения с ведущими специалистами и экспертами. Поэтому работа в рамках школ всегда кипит – студенты задают много вопросов, не стесняются спорить и приводить свои примеры. Мы считаем эту работу очень эффективной, а потому стараемся развивать аналогичные форматы во всех проектах нашей платформы», – прокомментировал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Перед участниками выступили ведущие эксперты в различных профессиональных областях, такие как президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев, директор по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Павел Марков, генеральный директор Kawasaki Heavy Industries Rus Мотоко Даймон, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, ректоры вузов и другие признанные специалисты.

Программы всех школ были разработаны совместно вузами-организаторами олимпиады и лидирующими компаниями страны, поэтому основной акцент в них сделан на практику: ребята встретились с действующими руководителями крупных компаний, посетили с экскурсиями промышленные и атомные предприятия, провели хакатон. А на зимней школе МФТИ им. Н. Э. Баумана участники самостоятельно сконструировали модели реактивных ракет и произвели их запуск. Компаниями-партнерами школ выступили крупные предприятия и банки. Так, в подготовке школы по экономике принимал участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике – Банк ВТБ, по ядерной физике – Росатом, по строительству и материаловедению – Трубная металлургическая компания, а по агрономии и агроинженерии – Россельхозбанк.

Одновременно с зимними школами в январе и феврале проходили заключительные очные этапы олимпиады «Я – профессионал». Победители состязаний будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.