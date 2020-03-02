Архивы папы Римского Пия XII рассекретили в Ватикане

Историки получили доступ к архивам, состоящим из более 20 тыс. документов, относящихся ко времени понтификата Пия XII (Эудженио Пачелли, 1876-1958), передает агентство АНСА.

Запись на просмотр документов, ранее помеченных грифом секретно, уже закрыта до конца июня. По словам папы Франциска, архивы Пия XII могут пролить свет на годы Второй мировой войны, а также прояснить роль Ватикана и Папы в отношениях с гитлеровской Германией. Среди архивов есть документы об отношениях с государствами Госсовета Ватикана, передает ТАСС

По мнению секретаря по отношениям с государствами монсеньера Ричарда Галлахера, архивы помогут «продемонстрировать всю величину фигуры Пия XII как защитника принципов гуманности».

«Пачелли был смелым дипломатом, а став Папой, он продемонстрировал невероятную щедрость и милосердие, которая часто не находила понимания внутри ватиканских стен», – заявил Галлахер в интервью порталу Vatican News. Он отмечает, что из документов следует, что Папа Пий XII делал все возможное, чтобы защитить преследуемых от «ненависти нацистов, которая касалась в том числе и церкви, и самого Папы».

Пий XII является одной из самых противоречивых в истории современного папства. Его обвиняют в пособничестве истреблению евреев нацистами, так как он не осуждал публично Холокост, поддерживая видимое политическое равновесие. Как утверждает Ватикан, благодаря такой позиции в отношении нацистской Германии и союзного ей итальянского правительства Бенито Муссолини понтифик спас тысячи евреев, пряча их также и за стенами Ватикана. Открыть военные архивы требовали именно еврейские общины. В 1960-х годах Пия XII начали назвать «союзникам нацистов» из-за сохранения нейтралитета и отказа обнародовать имена виновных в военных преступлениях.

В 2008 году Ватикан отклонил запрос еврейских групп о немедленном открытии всех засекреченных архивов Папы Пия XII за период холокоста.