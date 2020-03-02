Доллар опустился ниже 66,7 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 2 марта, снизился на 20 копеек и составил 66,678 рубля.

Евро снизился на 35,5 копейки – до 73,465 рубля, передает ТАСС.

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