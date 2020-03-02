«Лифт» на Луну предложили сделать многоразовым

Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может включать многоразовый модуль для транспортировки экипажей и грузов между окололунной станцией и поверхностью спутника, заявил гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов.

По его словам, взлетно-посадочный комплекс можно сделать частично многоразовым.

«Космонавты будут прилетать на станцию, пересаживаться в лунный взлетно-посадочный комплекс, совершать посадку на Луну, работать нужное время и взлетать, стыковаться со станцией, чтобы затем пересесть на корабль «Орел» и вернуться на Землю. Это и есть основная идея «лифта», о котором говорил наш руководитель», – передает ТАСС слова Севастьянова.

Он рассказал также, что помимо сверхтяжелых ракет для доставки грузов к Луне могут использоваться также ракеты полутяжелого и тяжелого классов.

По словам Севастьянова, пилотируемой корабль «Орел» будет запускаться к Луне на сверхтяжелых ракетах. Для лунного взлетно-посадочного комплекса, а также модулей для окололунной станции также нужно использовать сверхтяжелые ракеты-носители.

«Для доставки других грузов, таких как научное оборудование и топливо, можно также использовать ракеты полутяжелого и тяжелого классов с меньшей грузоподъемностью», – сказал он.

По его словам, в лунной программе также может быть задействована ракета «Союз-5», которая создается сейчас в РКК «Энергия». Она сможет выводить на орбиту Луны аппараты небольшой массы, например научные зонды.

Кроме того, технологии «Союза-5» будут также применены и для создания сверхтяжелого носителя. Так, первая ступень данной ракеты будет использоваться как ускоритель на «сверхтяже». Таких ускорителей будет шесть, и центральный модуль будет работать на базе двигателя РД-181 с тягой 400 тонн.

В декабре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует создать универсальный посадочный модуль на Луну, который станет своеобразным лифтом.

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