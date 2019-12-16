Роскосмос анонсировал «лунный лифт» за «колоссальные средства»

Роскосмос планирует создать универсальный посадочный модуль на Луну, который станет своеобразным лифтом, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров», – передает ТАСС слова Рогозина во время пресс-конференции на космодроме Восточный в понедельник.

По словам главы Роскосмоса, этот проект может быть коммерциализирован «для оправдания колоссальных средств, которые потребуются для его реализации».

Напомним, ранее в понедельник РКК «Энергия» попросила еще 18 млрд рублей на корабль для полетов к Луне.

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