РКК «Энергия» попросила еще 18 млрд рублей на корабль для полетов к Луне

На разработку пилотируемого космического корабля «Орел» требуется еще 18 млрд рублей, сообщила ракетно-космическая корпорация «Энергия» Роскосмосу.

РКК оценила «дефицит финансирования» в 18 млрд рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы корпорации.

2,7 млрд требуется на разработку системы аварийного спасения, 2,2 млрд – на систему спуска, более 500 млн – на систему управления движением и навигацией, почти 600 млн – на систему бортовых измерений, почти 680 млн – на систему электроснабжения, около 670 млн – на систему жизнеобеспечения, свыше 900 млн – на двигательную установку и т.д.

Контракт сейчас предусматривает финансирование в 2016–2025 годах в размере 57,5 млрд рублей. Оплачено 18,5 млрд рублей, РКК отчиталась перед Роскосмосом за 819,3 млн рублей.

Напомним, «Орел», предназначенный для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее нормы. Глава Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Орел» находится на нулевой стадии разработки, поэтому его макеты все еще могут сильно измениться.